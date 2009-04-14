Astrum: перспективы оферты Одессаоблэнерго безрадостные

Комментарий экспертов компании «Astrum Investment Management»:

"Одессаоблэнерго, последний из четырех эмитентов облигаций, входящих в группу VS Energy, приблизилась к оферте. Согласно условиям выпуска облигаций на общую сумму 500 млн. грн., оферта состоится в 3-й декаде апреля. Как и в случае с Севастопольэнерго, Кировоградоблэнерго и Житомироблэнерго, эмитент накануне оферты объявил о повышении купонной ставки до 23% годовых. В то же время, это вряд ли повлияет на инвесторов и мы ожидаем, что последние не откажутся от предъявления бумаг в полном объеме.

Компания, на наш взгляд, будет вынуждена пойти на реструктуризацию задолженности в связи с большим объемом эмиссии (500 млн. грн.) и ухудшением своего кредитного качества. По итогам 2008 г. компания снизила показатели платежеспособности, прежде всего в связи с ростом статьи «прочие операционные затраты». При росте чистого дохода на 35% до 1,9 млрд. грн. EBITDA компании снизилась на 20% и составила 128 млн. грн., что более чем в 3 раза меньше объема эмиссии. При этом, как и в случае с другими эмитентами из группы VS Energy, привлеченные в результате эмиссии облигаций средства были направлены на финансирование других проектов группы. Долгосрочные финансовые инвестиции составляют 484 млн. грн., что практически полностью соответствует объему эмиссии.

В то же время, учитывая тот факт, что размещение облигаций Одессаоблэнерго было начато в мае 2008 года на фоне падения спроса на рынке, мы ожидаем, что объем размещенных облигаций на свободном рынке составляет менее 20% эмиссии, что снизит эффект на рынок от невыполнения эмитентом своих обязательств по оферте".