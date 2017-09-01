"Энергоатом" спасает энергосистему Украины, работая при этом в условиях гибридных угроз и непредсказуемой тарифной политики – эксперт

Гарантом надежной работы украинской энергосистемы, которая находится в рисковой зоне из-за агрессии России, повлекшей войну на Донбассе, остается генерация электроэнергии на АЭС, оператором которых является Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом". Между тем, компания, несмотря на ее вклад, вынуждена работать в условиях непредсказуемой тарифной политики и ряда гибридных угроз. Об этом идет речь в аналитической статье директора-учредителя Европейско-украинского бизнес-совета Джеймса Вилсона, опубликованной изданием EU Today.

«В первой половине этого года атомная энергетика пришла на помощь Украине. Блокада поставок угля из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей вызвала полную остановку блоков тепловых электростанций, которые работают на антраците. Производство атомной энергетики выросло до 60% от уровня потребления. Но тариф для АЭС был фактически снижен с 51,2 до 46,6 коп. за 1 кВт-ч, тогда как тариф для тепловой генерации был увеличен до 2 грн за 1 кВт-ч», - отметил важные индикаторы эксперт.

Вилсон указывает на то, что Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, намерена еще больше снизить тариф на электроэнергию от «Энергоатома» - до 40 коп. за 1 кВт-ч, основывая свою позицию на спорных аргументах, что компания не согласовала ряд капитальных инвестиций с Министерством энергетики и угольной промышленности. При этом Нацкомиссия отказывается включить в тариф членские взносы «Энергоатома» во Всемирную ассоциацию операторов АЭС.

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При этом Вилсон подчеркивает, что «состав Нацкомиссии может измениться к ноябрю, что сделает тарифную ситуацию еще менее предсказуемой. Правительство Украины еще не начало процесс выбора кандидатур в состав этой комиссии».

Вилсон также акцентирует внимание на «черном» пиаре в отношении «Энергоатома», главным бенефициаром которого является Россия. Такая информационная политика, согласно его оценке, преследует своей целью дестабилизацию ситуации в сфере энергетической безопасности Украины и возобновление утраченной монопольной позиции РФ в качестве поставщика сырья и услуг для нужд украинской атомной энергетики.

«За последние три года компания «Энергоатом» увеличила прозрачность публичных закупок в соответствии с лучшими коммерческими бизнес-практиками, а также диверсифицировала поставки ядерного топлива, высокотехнологичного оборудования и услуг, снизив свою зависимость от российских поставок», - подчеркивает эксперт, отмечая при этом, что потеря украинского рынка больно бьет по интересам РФ и угрожает кремлевской международной ядерной дипломатии.

«Поэтому не удивительно, что кукловодом «черной» пропаганды, направленной против украинской атомной энергетики, является Российская Федерация. Но, ей также помогает отсутствие должной заботы и внимания в «Энергоатому» со стороны украинского правительства и провалы его политики, в частности, в части НКРЭКУ и Государственной службы геологии и недр», - считает Вилсон.

Говоря о роли Госгеонедр, эксперт напоминает, что служба более чем на 9 месяцев задержала продление спецразрешения на добычу урановой руды для «Восточного горно-обогатительного комбината». Такие действия Вилсон расценивает как «еще один поразительный пример действий «пятой колонны».

Эксперт упомянул и тот факт, что в прошлом году народные депутаты Андрей Деркач и Андрей Артеменко начали продвигать кампанию, в ходе которой голословно заявлялось, что работа АЭС не небезопасная, а руководство «Энергоатома» и Государственной инспекции по ядерному регулированию должно быть заменено.

«К счастью для Украины, их лоббирование смены менеджмента государственной атомной отрасли потерпело поражение, а с ним и попытки Деркача и Артеменко вернуть отрасль под российский контроль, тем самым усугубив зависимость Украины от России во время войны», - подчеркивает Вилсон.

Анализирует он и ситуацию с долгами госпредприятия «Энергорынок» перед «Энергоатомом» за проданную электроэнергию.

«На сегодня предприятие уже должно шокирующую сумму - 13 млрд грн. Как может выжить любой бизнес, когда он «голодает» без притока доходов? Будущая реформа «Энергорныка» может включать в себя списание долгов, тогда «Энергоатом» может потенциально столкнуться с ситуацией невыполнения («Энергорынком» - УНИАН) платежных обязательств», - прогнозирует Вилсон, подчеркивая, что сейчас оператор АЭС работает в условиях падения курса гривни, что привело к росту расходов (на 60%) на закупку ядерного топлива и снизило возможность осуществлять капитальные инвестиции.