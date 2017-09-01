"Энергоатом" открыл на базе ЗАЭС уникальный тренажерный комплекс для подготовки персонала

Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» открыла на базе Запорожской АЭС первый уникальный учебно-тренировочный центр для подготовки персонала, в котором есть полномасштабный тренажер реакторной установки энергоблока типа ВВЭР-1000, который эксплуатируется на украинских АЭС. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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«Я помню середину 90-х годов, когда зародилась эта идея собрать оборудование первого контура и применить его для подготовки нашего ремонтного персонала. И сегодня эта идея воплотилась в жизнь. Она воплотилась руками коллектива Запорожской АЭС, строителей с помощью Европейской комиссии, которая финансировала проект. На средства Европейской комиссии поставлено уникальное оборудование, тренажерный парк. Два года назад мы взяли на себя обязательства завершить свою часть, и сегодня это обязательство мы выполнили», - сказал присутствующий на открытии центра президент компании Юрий Недашковский.

По информации компании, этот тренажерный комплекс является современной учебной базой для подготовки в области техобслуживания и ремонта ядерного энергоблока.

«Помощь Еврокомиссии, в рамках которой поставлены 4 тренажера, промышленная и офисная мебель, компьютерная и проекционная техника и оборудование для 22 учебных лабораторий и переданы лучшие мировые методологии обучения ремонтного персонала компании-оператора АЭС, составила 12,87 млн евро. Украина оценивает полную стоимость своей части проекта в 0,5 млрд грн», - сообщили в компании.

Также отмечается, что тренажер реакторной установки атомного энергоблока будет способствовать подготовке и повышению квалификации ремонтного персонала, что позволит выполнять операции по техобслуживанию и ремонту на установленном действующем оборудовании в соответствии с самыми высокими стандартами безопасности.

«В рамках реализации проекта возведен корпус «Г», который входит в комплекс зданий учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС. На семи отметках корпуса «Г» размещены специализированные учебные лаборатории по разным направлениям. В железобетонном ядре сооружения, имитирующем гермозону энергоблока типа ВВЭР-1000, смонтировано основное оборудование четвертой петли реакторной установки», - отметили в пресс-службе, добавив, что в Центре также представлено действующее оборудование и системы, обеспечивающие разборку/сборку реактора, перегрузку ядерного топлива, стенд для испытания приводов системы управления защиты реактора.

Как сообщал УНИАН, строительство тренажерного комплекса было начато в 1996 году. Позже, в период экономического кризиса 1998-2002 годов, строительные работы были заморожены. В 2002 году оны были возобновлены.

В 2007 году Украина и ЕС заключили Соглашение о совместном завершении строительства и введения центра в эксплуатацию.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.