ОПЕК сократила экспорт нефти в США

В то время как страны ОПЕК произвели рекордное сокращение добычи нефти, Бразилия, Россия и США увеличили производство, что привело к возврату стоимости нефти к уровню ниже $50 за баррель, сообщает Finance.ua.

Объем нефти, импортируемой США из стран ОПЕК, сократился в январе 2009 года на 818 тыс. баррелей в сутки (б/с), или 14%, - до 5,02 млн б/с, свидетельствуют данные министерства энергетики США.

В то же время импорт из Бразилии увеличился более чем вдвое - до 397 тыс. б/с, из России - почти в десять раз - до 157 тыс. б/с. Эта тенденция сохранилась и в феврале, и в марте.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, прогнозируют, что цена нефти в четвертом квартале 2009 года составит в среднем 61 долл. за баррель, по сравнению с прогнозом в 50 долл. за баррель на второй квартал.

Однако, согласно котировкам фьючерсных контрактов, рынок склоняется к мнению, что стоимость нефти может упасть ниже 40 долл. за баррель к 14 мая.

В целом объем импортируемой США нефти сократился в январе на 148 тыс. б/с, в то время как добыча увеличилась на 153 тыс. б/с.

Стоимость майских фьючерсов на WTI в ходе электронных торгов Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к 10:27 мск во вторник на 0,85 долл. (1,7%) - до 49,2 долл. за баррель.

Как сообщалось ранее, ОПЕК на заседании 15 марта в Вене оставила квоты на добычу нефти без изменений до мая. Страны-члены организации приняли решение сократить добычу с 1 января 2009 года на 4,2 млн баррелей в сутки по сравнению с реальным уровнем добычи в сентябре, который составлял 29,045 млн баррелей в сутки.

В марте страны ОПЕК уменьшили добычу на 1,2% - до 25,06 млн баррелей.

Россия увеличила экспорт нефти на 6,3% в феврале и на 2,2% в марте, Бразилия - удвоила экспорт в каждом из этих месяцев.