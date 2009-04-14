Началось собрание акционеров «Прикарпатьеоблэнерго»

Ивано-Франковск. 14 апреля. УНИАН. Сегодня при наличии кворума началось очередное общее собрание акционеров ОАО “Прикарпатьеоблэнерго”. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе энергетической компании.

На собрании зарегистрированы акционеры и представители акционеров общества, которые являются владельцами 60,8% от общего количества голосов.

Представители Ивано-Франковского территориального управления Государственной комиссии ценных бумаг во время регистрации не выявили нарушений действующего законодательства. Таким образом собрание акционеров ОАО “Прикарпатьеоблэнерго” признано правомочным.

На собрании присутствует представитель Фонда государственного имущества Украины – держатель государственной доли акций компании (25,02 %).

Рассматриваются десять вопросов повестки дня. Правление уже отчиталось о результатах работы общества за 2008 год и наметило основные направления деятельности на 2009 год.

Как сообщалось, последнее собрание акционеров ОАО “Прикарпатьеоблэнерго” состоялось 29 мая 2008 года.

По общему требованию компаний Bikontia Enterprises Limited и Larva Investments Limited и в соответствии со ст. 45 Закона Украины “О хозяйственных обществах”, на 15 октября 2008 года было сново созвано внеочередное собрание акционеров ОАО «Прикарпатьеоблэнерго». Однако собрание не состоялись из-за отсутствия кворума - были зарегистрированы акционеры, которые являются владельцами лишь 25,074 % всех акций общества. Еще одна попытка провести внеочередное собрание по требованию тех же акционеров общества 10 декабря 2008 года тоже оказалась неудачной.

Справка УНИАН. «Прикарпатьеоблэнерго» является монопольным поставщиком электроэнергии на территории Ивано-Франковской области.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, 25,02% акций "Прикарпатьеоблэнерго" принадлежат государству и переданы в уставный фонд Национальной акционерной компании "Энергетическая компания Украины". Негосударственными акционерами «Прикарпатьеоблэнерго» являются кипрские Larva Investments Limited и Bikontia Enterprises Limited, которым принадлежит по 16,88% акций, 16,55% - Lex Perfecta Limited и 11,04% - Margaroza Commercial Limited (обе - Кипр).