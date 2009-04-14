«Севастопольэнерго» выплатит дивиденды

Открытое акционерное общество "Энергетическая компания «Севастопольэнерго» направит на выплату дивидендов 19 млн. 95 тыс. грн., что составляет 100% чистой прибыли за 2008 год.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе компании, такой порядок распределения прибыли, полученной по итогам минувшего года, утвердило собрание акционеров общества, которое состоялось 14 апреля 2009 года.

Стоимость одной простой именной акции составляет, приблизительно, 71 коп. Начало выплаты дивидендов будет происходить с 1 ноября 2009 года, в течение двух месяцев. Выплата дивидендов акционерам будет осуществляться после получения от них заявления с указанием места и способа их получения.

Чистая прибыль ОАО «ЭК «Севастопольэнерго» за 2008 год составила 19,95 млн. грн., что на 12% больше, чем за предыдущий год (в 1997 году чистая прибыль составила 15 млн. 542 тыс. грн.).

Акционеры ОАО на своем собрании решили не менять состав Правления и Наблюдательного совета.

Справка УНИАН. ОАО «ЭК «Севастопольэнерго» обеспечивает электроэнергией промышленных и бытовых потребителей, объекты курортной зоны города Севастополя и прилегающих районов.

Уставный фонд «Севастопольэнерго» - 6 млн. 722,4 тыс. грн., VS Energy International N.V. принадлежат 95,182% акций облэнерго.