ВР преодолела вето Президента на закон об экспорте электроэнергии

Верховная Рада Украины преодолела вето Президента на Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «Об электроэнергетике» относительно урегулирования вопросов экспорта электроэнергии.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 408 народных депутатов из 434 зарегистрированных в сессионном зале.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вернул со своими предложениями в парламент Закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об электроэнергетике» относительно урегулирования вопросов экспорта электроэнергии» для повторного рассмотрения. Президент отметил, что принятый Верховной Радой Украины 19 марта 2009 года Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «Об электроэнергетике» относительно урегулирования вопросов экспорта электроэнергии» не может быть подписан по ряду обстоятельств.

В частности, по Закону «Об электроэнергетике» субъектам электроэнергетики предоставлено право принимать участие во внешнеэкономическом сотрудничестве в соответствии с государственными программами, международными договорами Украины и законодательством Украины. При этом закон не содержит положений относительно урегулирования конкретных видов такого сотрудничества, которыми, в частности, являются экспорт, импорт и транзит электрической энергии. Не содержит положений относительно импорта и транзита и закон, который поступил на подпись. Им предлагается урегулировать только вопрос экспорта электрической энергии. В таком случае вопросы импорта и транзита электрической энергии и в дальнейшем останутся неурегулированными.