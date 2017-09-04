"Роснефть" больше не монополист: в Украину начали поставлять дизтопливо от "Газпрома"

Нефтетрейдинговая компания «Сокар Украина» начала поставки в Украину дизельного топлива производства заводов российской компании «Газпром нефтехим Салават», которая входит в группу активов госкомпании «Газпром». Об этом сообщает пресс-служба компании.

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«Торговый дом «Сокар Украина» начал поставки дизельного топлива от «Газпром нефтехим Салават» (Россия) через компанию-посредника LVK CENTRE LIMITED (Англия). Уже поставлено первые 700 тонн топлива», - говорится в сообщении компании.

По информации пресс-службы, этот контракт позволяет диверсифицировать поставки дизельного топлива из России в Украину и ликвидировать монопольное положение другого поставщика дизтоплива на украинском рынке.

«Рынок впервые за 3 года получил дополнительный источник ресурса, востребованный такими странообразующими отраслями, как сельское хозяйство, транспортный сектор, тяжелая промышленность. В результате выигрывает конечный потребитель топлива в Украине, который получает конкурентно обоснованную цену», - отметили в компании.

Ранее сообщалось, что в 2016 году швейцарская компания Proton Energy монополизировала поставки дизельного топлива, российского производства, который поступает в Украину по трубопроводу. Этот трубопровод проходит по северным областям Украины.

Справка УНИАН. ТД «Сокар Украина» входит в состав международной нефтетрейдинговой компании SOCAR, которая является государственной компанией Азербайджана и добывает в этой стране нефть и газ. Сеть АЗС в Украине под брендом SOCAR насчитывает более 50 станций.

«Газпром нефтехим Салават» - российская нефтехимическая компания, которая производит бензин и дизельное топливо, ряд продукции нефтехимии (полиэтилен, полистирол, стирол, бутиловые спирты и др.), а также аммиак и минеральные удобрения. Производственные мощности предприятия расположено в г. Салават (Башкортостан). Владельцем компании является «Газпром».