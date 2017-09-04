Верховный суд еще не определился, рассматривать ли иск "Газпрома" по штрафу АМКУ

Верховный суд еще не определился, принимать ли к производству иск "Газпрома" относительно штрафных санкций со стороны Антимонопольного комитета Украины. Об этом на брифинге заявил судья Хозяйственной палаты ВСУ Анатолий Емец.

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"Автоматизированная система распределения дел определила, что заявление "Газпрома" находится в производстве судьи Инны Бердник. "Газпром", не согласившись с решением судов первой, апелляционной и кассационной инстанций (относительно штрафных санкций со стороны АМКУ - УНИАН), обратился в Верховный суд. Судья-докладчик приняла решение об устранении недостатков искового заявления - неправильно заверенная копия - до 22 августа. Но поскольку мы после отпуска сегодня первый день вышли на работу, то еще у судьи-докладчика есть 2 недели на принятие решения, открывать прения или нет. Окончательное решение примет Хозяйственная палата ВСУ. Мы ожидаем, что судья-докладчик определится в эту пятницу", - сказал Емец.

Как сообщал УНИАН, в конце мая Министерство юстиции Украины направило «Газпрому» постановление об аресте акций его дочерней компании «Газтранзит» в рамках исполнительного производства о взыскании с «Газпрома» штрафа в размере почти 172 млрд грн, выставленного Антимонопольным комитетом Украины.

В начале июня Хозяйственный суд Киева разрешил исполнительной службе списать около 80 млн грн дивидендов компании «Газтранзит» в счет штрафа АМКУ.

В январе 2016 года АМКУ выставил «Газпрому» штраф почти на 86 млрд грн (около 3,4 млрд долл.) за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа. Решение было принято в рамках выполнения поручения правительства, а также в свете официальных обвинений Европейской комиссии, выдвинутых "Газпрому" в связи с его доминирующей позицией на рынке Центральной и Восточной Европы, что нарушает антимонопольное законодательство ЕС.

Поскольку штраф не был уплачен, АМКУ позже подал в Хозяйственный суд Киева иск с заявлением о принудительном взыскании штрафа и пени (размер которой равен сумме штрафа), а также о признании обязательства прекратить нарушение антимонопольного законодательства. Хозяйственный суд Киева удовлетворил этот иск в начале декабря 2016 года.

В конце февраля 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил без изменений решение Хозяйственного суда Киева об удовлетворении иска АМКУ о принудительном взыскании с «Газпрома» штрафа в размере 85,9 млрд грн, наложенного в январе 2016 года, и пени в размере 85,9 млрд грн за несвоевременную уплату штрафа. Решение апелляционной инстанции стало поводом для «Газпрома» подать кассацию.

В мае 2017 года Высший хозяйственный суд Украины отклонил кассацию российского газового монополиста «Газпром» на решение Антимонопольного комитета о взыскании с российской компании 171,932 млрд грн.

В конце мая 2017 года министр юстиции Павел Петренко заявил, что его ведомство работает над поиском активов и имущества "Газпрома" с целью взыскания штрафа.

В июле Киевский апелляционный хозсуд отменил это решение и постановил вернуть материалы дела в Хозяйственный суд Киева. В свою очередь Министерство юстиции подало кассационную жалобу на решение апелляционного суда.