"Нафтогаз" ищет консультанта для разделения функций почти за $8 миллионов

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» объявляет открытые торги на предоставление инвестиционно-банковских услуг, связанных с обеспечением отделения деятельности по транспортировке природного газа (анбандлинг), включая привлечение квалифицированного партнера к управлению газотранспортной системой Украины (ГТС), сообщила пресс-служба компании.

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Ожидаемая стоимость закупки услуг составляет до 7,6 млн долл.

Сообщается, что основные задачи, которые должны быть реализованы: оценка рисков отделения и рекомендации по уменьшению их негативного воздействия; создание условий для успешного отбора квалифицированного партнера по управлению ГТС; помощь в структурировании взаимоотношений с основными заинтересованными сторонами (акционерами оператора ГТС и заказчика, кредиторами, органами государственной власти и т.д.).

Также должна быть обеспечена помощь в подготовке документов, необходимых для процесса отбора квалифицированного партнера, включая подготовку проекта условий и порядка проведения конкурса и критериев отбора; подготовка перечня потенциальных партнеров; определение основных коммерческих условий сделки с квалифицированным партнером; структурирование сделки; информационное и другое необходимое сопровождение привлечения партнера.

Подчеркивается, что участники торгов должны подтвердить наличие: материально-технической базы, в частности офисов, в минимум трех странах ЕС; работников соответствующей квалификации с опытом работы в сфере слияний и поглощений в нефтегазовой отрасли в странах ЕС в течение последних пяти лет; необходимых сертификатов; опыта выполнения аналогичных договоров.

В пресс-службе напомнили, что утверждать результаты конкурса по отбору квалифицированного партнера (партнеров) по управлению украинской ГТС, в соответствии с Законом «О рынке природного газа», должна Верховная Рада по представлению Кабинета министров Украины. Условия конкурса должен разработать и утвердить Кабмин.

В соответствии с постановлением правительства от 1 июля 2016 г. № 496 отделение оператора ГТС должно состояться в течение 30 дней с даты вступления в силу окончательных решений по сути арбитражных дел между «Нафтогазом» и «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже.

Как сообщал УНИАН, разделение «Нафтогаза» – одна из ключевых реформ энергосектора Украины. Модель разделения НАК обсуждается с 2014 года. За это время Минэнергоугля, а также Минэкономразвития как основной орган власти, курирующий «Нафтогаз», представляли разные модели функционирования компании.

В июле прошлого года Кабинет министров утвердил план реструктуризации «Нафтогаза Украины», предусматривающий передачу под отдельную юрисдикцию деятельности по транспортировке, хранению и добыче природного газа.