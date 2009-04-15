Мировые цены на нефть снизились незначительно

Цены на нефть на мировых рынках во вторник незначительно понизились на фоне прогнозов аналитиков об умеренном состоянии мирового спроса на сырье в 2009 году и в связи с продолжающимся увеличением запасов нефти в США, сообщает РИА Новости..

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil упала на 0,64 доллара и составила 49,41 доллара за баррель.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 0,18 доллара - до 51,96 доллара за баррель.