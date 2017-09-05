Украина увеличила экспорт электроэнергии на 61%

Украина в январе-августе 2017 года увеличила экспорт электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 60,9% - до 176,2 млн долл., сообщает Государственная фискальная служба (ГФС).

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По данным ведомства, 55,5% выручки от экспорта пришлось на поставки электроэнергии в Венгрию. Около 22% от общего объема экспорта электроэнергии пришлось на Молдову и около 18% – на Польшу.

В августе Украина экспортировала электроэнергию в Венгрию на 6,5 млн долл., в Молдову – на 4,7 млн долл., в Польшу – на 4 млн долл.

Импорт электроэнергии по итогам 8 месяцев составил 1,5 млн долл.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2016 года Украина увеличила валютную выручку от экспорта электроэнергии на 1,3% – до 152 млн долл.