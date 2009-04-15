Ющенко: ценовая политика на газ может привести к инфляции осенью

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предупреждает, что непродуманная ценовая политика на газ может привести к новому витку инфляции осенью. Об этом глава государства сказал, выступая сегодня на общем собрании Национальной академии наук Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что ему тяжело комментировать то, что газ, который Украина покупает по 270 долларов за тысячу кубометров, продает его на внутреннем рынке для некоторых категорий потребителей по 62 доллара.

"Если бы это было на Сорочинской ярмарке, сказали бы: "Батьку, досить торгувати", - сказал Президент.

По его убеждению, если страна не заставит некоторые категории населения платить столько же, сколько Украина тратит на покупку газа, в частности, это касается богатых людей, то осенью «заплатим все, заплатят бедные люди через опасный налог – инфляцию».

Кроме того, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что сегодня остается сверхактуальным вопрос внедрения в Украине энергосберегающих программ.

Как сообщал УНИАН, 14 апреля исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ сообщил, что Кабинет министров рекомендует Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики повысить для населения тарифы на электроэнергию и природный газ.

«Кабинет министров рекомендовал НКРЭ повысить тариф на электроэнергию для населения, которое потребляет свыше 100 кВт/час в месяц, в 3,5 раза», - сказал И.УМАНСКИЙ. В то же время, и.о. министра допустил, что увеличение тарифов на электроэнергию, скорее всего, не коснется семей, которые потребляют от 400 до 600 кВт/час. в месяц.

И.УМАНСКИЙ также сообщил, что Кабмин рекомендовал НКРЭ увеличить на 5% тариф на природный газ для семей, которые потребляют свыше 2,5 тыс. кубометров в год, и на 10% - которые потребляют более 6 тыс. кубометров природного газа в год.