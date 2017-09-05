Южно-Украинский энергокомплекс перешел в режим жесткой экономии воды

Южно-Украинский энергокомплекс, который входит в состав Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергатом», перешел в режим жесткой экономии воды из-за критически низкого притока в реке Южный Буг. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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«На Южно-Украинском энергокомплексе с 31 августа введен режим жесткой экономии использования воды. Такое указание главного инженера ОП ЮУАЭС (обособленное подразделение «Южно-Украинская АЭС» - УНИАН) продиктовано сложной и опасной ситуацией с водообеспечением в бассейне Южного Буга и принято в ответ на письмо Южно-Бугского бассейнового управления водных ресурсов Государственного агентства водных ресурсов Украины», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что по информации Укргидрометцентра, на реке Южный Буг и ее притоках в настоящее время наблюдается очень низкая водность (21-27% от нормы), что привело к очень сложной и опасной ситуации с водообеспечением.

«Для максимального принятия мер по экономному использованию водных ресурсов цехам и подразделениям АЭС предписано четко придерживаться норм потребления химобессоленной воды, используемой в процессе работы станции, не превышать норм потребления питьевой воды», - отметили в пресс-службе, добавив, что также будут ограничена работа фонтанов и полив зеленых насаждений.

«Если метеоситуация не изменится, запасы речных водохранилищ будут исчерпаны уже до конца этой недели. При условии дальнейшей низкой водности, согласно действующему законодательству, возможно, будет принято решение об ограничении водозабора, кроме питьевого, для всех водопользователей, о сработке рыбохозяйственных прудов в бассейне реки и реализации других мероприятий для стабилизации ситуации», - приводятся в сообщении слова начальника Южно-Бугского бассейнового управления Сергея Письменного.

Согласно сообщению, специалисты бассейнового управления также убеждены, что решить проблему критического вододефицита в низовье Южного Буга сможет поднятие уровня Александровского водохранилища до проектной отметки 20,7 м.

«Накопленного запаса воды должно хватить для водообеспечения населения и народнохозяйственных нужд Николаевской области на весь меженный период (период самого низкого уровня воды в реке – УНИАН), что снизит до минимума вероятность возникновения вододефицита в нижнем течении реки», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 11 августа сообщалось, что Ташлыкская гидроаккумулирующая электростанция, являющаяся частью Южно-Украинского энергетического комплекса, может быть остановлена из-за низкого уровня воды в Александровском водохранилище из-за маловодья в реке Южный Буг.

Справка УНИАН. Южно-Украинский энергетический комплекс расположен на юге Украины в Николаевской области. Он включает в себя Южно-Украинскую атомную станцию (три атомных энергоблока суммарной мощностью 3000 МВт), Александровскую гидроэлектростанцию на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и высокоманевренную Ташлыкскую гидроаккумулирующую станцию (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 302 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).