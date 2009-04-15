НКРЭ не изменила тарифы на электроэнергию для ГМК и химпрома

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики продлила до 1 июля действие фиксированных розничных тарифов на электроэнергию для предприятий горно-металлургического комплекса и химической промышленности.

Об этом УНИАН сообщила начальник управления ценовой политики в электроэнергетике НКРЭ Ольга Осадча.

По ее словам, действие постановления №1241 продлено во вторник 14 апреля (постановление №419).

НКРЭ уже дважды 27 октября 2008 года и 15 января 2009 года фиксировала розничные тарифы на электроэнергию для 111 предприятий ГМК и химпрома на уровне октября 2008 года. Последний раз действие постановления №1240 было продлено до 1 апреля.

Напомним, что розничные тарифы на электроэнергию в октябре 2008 года для потребителей первого класса напряжения были установлены на уровне 42,21 коп. кВт/ч (без НДС), для потребителей второго класса напряжения – 56,24 коп. за кВт/ч (без НДС).