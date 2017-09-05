"Нафтогаз" увидел угрозу для бесперебойных поставок газа населению

Отмена автоматического перераспределения банками средств, которые получают региональные газопоставляющие компании от конечных потребителей газа, и передача этой функции облгаз-сбытам может привести к увеличению долгов перед Национальным нефтегазовым холдингом «Нафтогаз Украины» и угрожает бесперебойным поставкам газа населению.

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Такое заявление опубликовала пресс-служба «Нафтогаза» в ответ на внесение Кабмином соответствующих изменений в порядок ведения расчетов на рынке газа.

«Принятие правительством постановления №667 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 26 апреля 2017 №296» (постановление, которое до изменений устанавливало автоматический режим распределения средств – УНИАН) в ее текущем виде создает угрозу для обеспечения бесперебойных поставок газа для населения Украины и создает риски существенного накопления задолженности региональных поставщиков газа перед государственной компанией», - говорится в сообщения.

По информации «Нафтогаза», после внесенных изменений, частные облгаз-сбыты будут самостоятельно распределять деньги, которые они получают от конечных потребителей.

«Действующий до сих пор механизм предусматривал, что средства от населения за использованный газ поступали на спецсчета предприятий по поставкам газа (газ-сбытов), на которых происходило автоматическое ежедневное расщепление средств между «Нафтогазом», оператором газотранспортной системы и газораспределительных сетей по установленной формуле согласно их доли в розничной цене газа», - объяснили в «Нафтогазе», добавив, что в структуре стоимости газа (6 957,9 грн за 1 тыс. куб. м) 83,6% занимает стоимость топлива, 8,9% - тариф на транспортировку по газораспределительным сетям, 3,8% - по магистральными газопроводами, 2,1% - наценка розничных поставщиков.

Новый порядок, по информации госхолдинга, предоставляет газ-сбытам возможность по своему усмотрению с помощью обычных платежных поручений списывать средства со спецсчетов.

«Банк больше не будет расщеплять средства по утвержденным нормативам, которые известны всем участникам. Поскольку информация о движении средств на счетах субъектов хозяйствования является банковской тайной, ни «Нафтогаз», ни «Укртрансгаз» больше не смогут быть уверенными, что средства газ-сбытами распределены корректно», - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Кабмин внес изменения в порядок проведения расчетов на газовом рынке, согласно которых облгаз-сбыты смогут получать со специальных счетов на распределительные счета 2,5% маржи, которая им полагается, исключительно "живыми" деньгами. Этим же постановлением правительство ввело формулы и коэффициенты, с помощью которых будет рассчитываться доля, которая полагается каждому участнику рынка.