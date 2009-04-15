Собрание акционеров «Укрнафты» снова не состоялось

Собрание акционеров ОАО «Укрнафта», назначенное на сегодня, не состоялось из-за отсутствия реестра владельцев именных ценных бумаг акционерного общества.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины», которой принадлежит 50%+1 акция «Укрнафты».

Представители НАК «Нафтогаз Украины» прибыли для участия в собрании акционеров, но в связи с отсутствием реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Укрнафта» и, соответственно, невозможностью осуществить регистрацию акционеров, которые прибыли для участия в собрании, общее собрание акционеров не состоялось.

Как сообщал УНИАН, ранее не состоялось собрание акционеров «Укрнафты», назначенное на 12 февраля, также из-за отсутствия реестра владельцев именных ценных бумаг.

Последнее собрание «Укрнафты» состоялось 29 мая 2007 года. Тогда акционеры перенесли на следующее собрание вопрос о распределении прибыли за 2006 год и отчет Ревизионной комиссии о работе компании за 2006 год.

Справка УНИАН. ОАО «Укрнафта» – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая добывает 75% нефти и газового конденсата от общего объема добычи в стране.

50%+1 акция «Укрнафты» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 42% акций контролирует группа «Приват».