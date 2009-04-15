Продан: кредитные соглашения по ГТС подпишут

Правительство Украины надеется, что кредитные соглашения по модернизации украинской газотранспортной системы с основными кредиторами – ЕБРР, Всемирным банком и Европейским инвестиционным банком могут быть подписаны в первом квартале 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН.

«Предусматривается, что уже в первом квартале 2010 года будут заключены соответствующие кредитные соглашения», - сказал Ю.ПРОДАН, отметив, что согласно Брюссельской декларации по модернизации ГТС на эти цели планируется выделить около 3,5 млрд. долларов.

Вместе с тем Ю.ПРОДАН подчеркнул, что в течение 2009 года должно быть подготовлено технико-экономическое обоснование по каждому проекту и проведены переговоры с инвесторами.

Он сообщил, что Кабмин принял решение не рассматривать проект указа Президента о модернизации ГТС и заменить этот документ нормативно-правовыми актами правительства, поскольку нормы, которые необходимо урегулировать, находятся в технической плоскости решения вопроса и не требуют издания президентского указа.

Как сообщал УНИАН, 23 марта в Брюсселе состоялась Международная инвестиционная конференция по модернизации украинской ГТС, в которой приняли участие Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

По итогам инвестконференции “ЕС – Украина: партнеры по поставкам газа в Европу” украинское правительство, Еврокомиссия, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Всемирный банк (ВБ) подписали Совместную декларацию по модернизации газотранспортной системы Украины, которая будет определять основу для предоставления инвестиций.