Несколько украинских импортеров путем сговора заработали на скачке цен на автогаз 700 миллионов гривень – Каплин

Народный депутат Сергей Каплин на брифинге в ВР заявил, что скачек цен был вызван картельным сговором нескольких импортеров, на которой они заработали около 700 млн грн, передает «112 Украина».

"Еще год назад было известно, что основные производители этого вида топлива останавливаются через год на вынужденный или запланированный ремонт. Всем было понятно, что происходит с импортом сжиженного газа. Все прекрасно понимали, что надо запасаться, как минимум на 3 месяца 200-300 тыс. т сжиженного газа, чтобы через стабилизационные аукционы потом сбивать цену, как это, кстати, делает Нацбанк. Никто ничего в этом направлении не сделал. Но мы допустили самое страшное, что в этих кризисных условиях воспользовались нечистые на руку дельцы.

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Так, компании "Надежда", "Газтрон-Украина", "УПЦ Коммерц", "Пропан Трейд", "Автотранс", "Авантаж-7" фактически провели аферу этого десятилетия, увеличив в фиктивный противозаконный способ цены на газ, когда были возможности их держать на уровне, как минимум 11-12 грн до 16 и 18. Эти компании за последние 3 недели, согласно нашим расчетам, заработали на вас, дорогие украинцы примерно 700 млн грн, и главное – продолжают дальше зарабатывать эти миллионы", - заявил Каплин.

Он добавил, что передал в ГПУ, Антимонопольный комитет, СБУ материалы из телефонных разговоров этих руководителей предприятий и собственников. Некоторые записи он процитировал прямо на брифинге.

По словам Каплина, он требует, чтобы ГПУ и Антимонопольный комитет разобрались, что делается на крупнейшем в Украине рынке города Киева, "который фактически является индикатором цен для ситуации по всей стране".

Напомним, в последние недели цены на автогаз взлетели с 11-12 грн за литр до 16-18 грн. АМКУ уже занялся проверкой рынка на предмет сговора.