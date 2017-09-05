В "Нафтогазе" назвали причину отставки члена наблюдательного совета Проктора

Член наблюдательного совета Национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» Чарльз Проктор уходит в отставку в связи с отсутствием поддержки реформы корпоративного управления со стороны Кабинета министров Украины. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

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«Член наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины», независимый директор Чарльз Проктор сообщил совету о своем решении уйти с должности с 30 сентября 2017 года… Свое решение господин Проктор объяснил отсутствием должной поддержки реформы корпоративного управления со стороны правительства, несмотря на многочисленные обещания чиновников», - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, позиция правительства не только угрожает процессу корпоративной реформы, но также требует гораздо больше времени для выполнения обязанностей независимого директора, чем это согласовывалось при назначении Проктора. Эти факторы препятствуют дальнейшему эффективному выполнению им своих обязанностей.

«Остальные члены наблюдательного совета «Нафтогаза» разделяет разочарование господина Проктора сложившейся ситуацией и его беспокойство о будущем реформы корпоративного управления», - заявили в пресс-службе.

В компании также отметили, что Кабмин медлит с принятием финансового плана госхолдинга на 2017 год, что негативно влияет на инвестиционную деятельность компании.

«Они (члены набсовета – УНИАН) отмечают, что без существенного продвижения в решении этих проблем продолжение выполнения ими своих обязанностей в качестве членов наблюдательного совета «Нафтогаза» является неопределенным», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году Комитет по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий при Минэкономразвития определил трех кандидатов на должности независимых членов наблюдательного совета «Нафтогаза»: Маркуса Ричардса, Пола Уорвика и Чарльза Проктора. Также от государства были назначены Юлия Ковалив и экс-министр энергетики Владимир Демчишин.

В середине апреля в отставку ушла представитель государства – Юлия Ковалив, которая являлась главой набсовета. После этого его возглавил Пол Уорвик.