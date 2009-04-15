Диденко: надбавка к газовым тарифам призвана компенсировать

НАК «Нафтогаз Украины» рассчитывает, что введение двухпроцентной надбавки к тарифам на природный газ для промышленных предприятий позволит компенсировать разницу в ценах его закупки и реализации.

Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН сообщил исполняющий обязанности главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО.

«Мы пока не видели принятого постановления правительства, но механизм двухпроцентной надбавки у нас уже наработан годами», - сказал И.ДИДЕНКО.

В то же время, исполняющий обязанности главы компании не назвал других источников, за счет которых можно будет в полном объеме компенсировать разницу между ценами закупки и реализации газа, поскольку введение двухпроцентной надбавки к тарифам на природный газ для промышленных предприятий, по оценкам Министерства финансов, позволяет дополнительно привлечь только 560-580 млн. грн.

Справка УНИАН. 11 марта т.г. Кабинет министров утвердил финансовый план НАК «Нафтогаз Украины» с профицитом 3,8 млрд. грн.

Правительство предлагало парламенту внести изменения в государственный бюджет на 2009 год, в соответствии с которыми «Нафтогазу» для компенсации разницы цен предусматривалось выделение 7 млрд. грн.

Однако Верховная Рада 14 апреля отказалась рассматривать этот проект закона.

В тот же день Кабинет министров Украины на внеочередном заседании для сбалансирования бюджета НАК «Нафтогаз Украины» ввел двухпроцентную надбавку к тарифам на природный газ для промышленных предприятий.