РФ не будет «навязываться» с модернизацией украинской ГТС

Россия не будет «навязываться» для участия в модернизации украинской газотранспортной системы.

Об этом корреспонденту УНИАН заявил помощник Президента РФ Аркадий ДВОРКОВИЧ.

«Присоединение России к модернизации ГТС Украины прежде всего зависит от украинской стороны. Насколько я знаю позицию коллег, которые занимаются этим вопросом профессионально, мы точно не будем навязываться кому-то», - сказал А.ДВОРКОВИЧ.

В то же время он считает, что без России заключать соглашение на эту тему было бы «странным».

По его словам, в этом вопросе должны учитываться интересы и поставщиков, и транзитной страны – в данном случае Украины, и потребителей.

«Только такие тройственные договоренности имеют смысл. Но навязываться кому-то мы точно не должны», - подчеркнул А.ДВОРКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не исключил участия России в модернизации украинской газотранспортной системы.

В интервью газете «Коммерсант» он отметил, что НАК «Нафтогаз Украины» требует практической помощи в модернизации ГТС. «Мы нашли три структуры, которые готовы профинансировать модернизацию ГТС, - это Европейский инвестиционный банк, ЕБРР и Всемирный банк. Но когда мы получим финансовые ресурсы, нам нужны будут подрядчики для модернизации системы. Будет проведен конкурс по модернизации линейной части, и, если российский контракт окажется самым выгодным, очевидно, что российская сторона примет участие в этом проекте», – заявил В.ЮЩЕНКО.