Украина с начала года увеличила импорт нефти и нефтепродуктов

Украина в течение января-августа 2017 года импортировала сырой нефти и газового конденсата на 255,7 миллиона долларов, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Как сообщает Государственная фискальная служба Украины, основные поставки нефти (83,3%) были из Азербайджана – на 213,2 миллиона долларов, Ирана (7,3%) – 18,5 миллиона долларов, Казахстана (6,8%) – 17,5 миллиона долларов. Из других стран было поставлено сырье на 6,5 миллиона долларов.

Также Украина в январе-августе 2017 года импортировала нефтепродукты в денежном выражении на 2,466 миллиарда долларов, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Государственная фискальная служба.

Согласно данным ведомства, половина всего объема импорта нефтепродуктов в Украину пришлась на Беларусь – 1,228 миллиарда долларов. Импорт из России занял второе место – 635,5 миллиона долларов, на третьем месте оказались поставки из Литвы – 226,9 миллиона долларов. Из других стран за январь-август 2017 года импорт нефтепродуктов составил 375,4 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, Украина за 2016 год импортировала сырой нефти и газового конденсата на 173,8 миллиона долларов, что в 2,1 раза больше, чем в 2015 году.

Кроме того, Украина в 2016 году импортировала нефтепродуктов на 3,267 миллиарда долларов, что на 15,3% меньше, чем в 2015 году.

При этом почти половина всего объема импорта нефтепродуктов в Украину пришлась на Беларусь – 1,794 миллиарда долларов. На втором месте (около 20%) был импорт топлива из России – 0,543 миллиарда долларов, на третьем – из Литвы (0,355 миллиарда долларов, или 10,9%).