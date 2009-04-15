Акционеры «Павлоградугля» обновили состав набсовета

Акционеры ОАО «Павлоградуголь» на общем собрании 10 апреля обновили состав наблюдательного совета общества.

Об этом компания сообщила в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Согласно предоставленной информации, акционеры, в частности, отозвали из состава набсовета Александра СЕЛИЩЕВА и Юрия ЧЕРЕДНИЧЕНКО. Вместо них в состав органа управления избраны в качестве юридических лиц ООО «Донбасская топливно-энергетическая компания» и DTEK Holdings Limited.

Также по решению акционеров переизбран в набсовет Евгений РОМАЩИН.

Справка УНИАН. ОАО «Павлоградуголь» (Днепропетровская обл.) специализируется на добыче энергетического угля марки ДГ и коксующегося угля марки Г. Добыча угля составляет 15,4% общеукраинского объема. В составе ОАО «Павлоградуголь» работает 10 шахт, 23 структурных подразделения, 57 объектов социальной сферы.

Уставный фонд «Павлоградугля» составляет 1 млрд. 386 млн. 424 тыс. грн.

99,92% акций компании владеет ООО "ДТЭК".