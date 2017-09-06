В Украину прибудут три корабля с энергетическим углем - Кистион

В Украину с 8 по 12 сентября придет три корабля с углем энергетической марки "А". Об этом в ходе заседания правительства сообщил вице-премьер-министр Владимир Кистион.

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"С 8 по 12 сентября у нас пик поставки энергетического угля марки "А". То есть, приходят по крайней мере три корабля в порт "Южный", - сказал он.

Вице-премьер добавил, что порты и вся логистическая цепочка готова к приему такого угля.

По его словам на сегодняшний день на складах тепловой генерации накоплено 1,9 миллиона тонн угля, что вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщал УНИАН, одна из крупнейших энергогенерирующих компаний «Центрэнерго» заключила с американской компанией Xcoal Energy & Resources контракт на поставку до конца этого года 700 тысяч тонн дефицитного угля антрацитовой группы. Первые 85 тысяч тонн должны были прибыть в порт «Южный» (Одесская область) в начале сентября этого года. В конце сентября прибудут следующие 125 тысяч тонн.