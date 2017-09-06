Гройсман назвал условия для снижения цен на газ в Украине
По словам премьер-министра, цены значительно снизятся после увеличения нашей страной добычи «голубого» топлива до уровня самообеспечения.
Цены на природный газ значительно снизятся после увеличения Украиной добычи «голубого» топлива до уровня самообеспечения страны, чего удастся достичь к 2020 году. Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
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«Тогда, когда мы станем страной, которая сможет сама обеспечить свои нужды. В 2020 году мы сможем перейти к совсем другому формированию цены на украинский газ. Он станет значительно дешевле, чем сейчас. Он станет дешевле не на месяц и не на два, а раз и навсегда», - сказал он, добавив, что Украина сможет к 2020 году выйти на такой уровень добычи газа, который позволит покрыть нужды коммунальной теплоэнергетики и населения.
«Это позволит урегулировать ценовую политику и сделать цены дешевле. Это уже будет системно, на десятилетия вперед. Мы будем полностью независимы в вопросе обеспечения газом коммунальной теплоэнергетики и населения», - отметил Гройсман.
Как сообщал УНИАН, за 2015 год добыча газа в Украине сократилась по сравнению с 2014 годом на 3,1% – до 19,2 млрд кубометров. В 2016 году Украина увеличила добычу газа на 0,5% – до 19,8 млрд куб. м. За 8 месяцев текущего года добыча газа увеличился на 3% и составила около 13,8 млрд куб. м.
В конце декабря 2016 года Кабинет министров Украины утвердил Концепцию развития газодобывающей отрасли Украины на период до 2020 года, предполагающую наращивание объемов добычи топлива до 27 млрд кубометров в год, что полностью обеспечит потребность страны в этом виде энергоресурсов.