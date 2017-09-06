Гройсман назвал условия для снижения цен на газ в Украине

Цены на природный газ значительно снизятся после увеличения Украиной добычи «голубого» топлива до уровня самообеспечения страны, чего удастся достичь к 2020 году. Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

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«Тогда, когда мы станем страной, которая сможет сама обеспечить свои нужды. В 2020 году мы сможем перейти к совсем другому формированию цены на украинский газ. Он станет значительно дешевле, чем сейчас. Он станет дешевле не на месяц и не на два, а раз и навсегда», - сказал он, добавив, что Украина сможет к 2020 году выйти на такой уровень добычи газа, который позволит покрыть нужды коммунальной теплоэнергетики и населения.

«Это позволит урегулировать ценовую политику и сделать цены дешевле. Это уже будет системно, на десятилетия вперед. Мы будем полностью независимы в вопросе обеспечения газом коммунальной теплоэнергетики и населения», - отметил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, за 2015 год добыча газа в Украине сократилась по сравнению с 2014 годом на 3,1% – до 19,2 млрд кубометров. В 2016 году Украина увеличила добычу газа на 0,5% – до 19,8 млрд куб. м. За 8 месяцев текущего года добыча газа увеличился на 3% и составила около 13,8 млрд куб. м.

В конце декабря 2016 года Кабинет министров Украины утвердил Концепцию развития газодобывающей отрасли Украины на период до 2020 года, предполагающую наращивание объемов добычи топлива до 27 млрд кубометров в год, что полностью обеспечит потребность страны в этом виде энергоресурсов.