Добыча газа в Украине выросла, нефти – сократилась

Украинские нефтегазодобывающие предприятия в январе-марте т.г. увеличили добычу природного газа на 6,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 5,3 млрд. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению Госкомстата, в январе-марте т.г. добыча нефти в Украине сократилась на 6,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 0,730 млн. тонн.

Добыча газового конденсата в Украине в 1-м квартале т.г. сократилась на 7,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 263 тыс. тонн, а газа нефтяного попутного сократилась на 9,1% – до 203 млн. куб. м.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году, по данным Госкомстата, украинские нефтегазодобывающие предприятия увеличили добычу природного газа на 1,6%, по сравнению с 2007 годом, до 19,8 млрд. куб. м. В 2008 году добыча нефти в Украине сократилась на 5,2%, по сравнению с 2007 годом, до 3,094 млн. тонн. Добыча газового конденсата в Украине в 2008 году сократилась на 0,6%, по сравнению с 2007 годом, до 1,074 млн. тонн, а газа нефтяного попутного сократилась на 8,3% – до 867 млн. куб. м.

Справка УНИАН. Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются ДК «Укргазвыдобування», ОАО «Укрнафта» и ГАО «Черноморнефтегаз», входящие в структуру НАК «Нафтогаз Украины».