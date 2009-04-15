Производство бензина сократилось, дизтоплива – выросло

Украинские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в январе-марте т.г. сократили производство автомобильного бензина на 5,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 0,761 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению Госкомстата, производство дизельного топлива в Украине в январе-марте т.г. увеличилось на 38,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 0,872 млн. тонн.

Также в сообщении сказано, что производство топочного мазута в Украине в 1-м квартале т.г. увеличилось на 16,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 0,628 млн. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году, по информации Госкомстата, украинские НПЗ сократили производство автомобильного бензина на 22,3%, по сравнению с 2007 годом, до 3,232 млн. тонн. Производство дизельного топлива в Украине в 2008 году сократилось на 12,0%, по сравнению с 2007 годом, до 3,651 млн. тонн, а производство топочного мазута сократилось на 29,7% – до 2,422 млн. тонн.

Справка УНИАН. В Украине работает шесть нефтеперерабатывающих заводов, общей мощностью переработки 51,11 млн. тонн нефти в год. Три НПЗ, включая Одесский НПЗ («ЛУКОЙЛ»), Лисичанский (ТНК-ВР) и Кременчугский («Нафтогаз Украины»), по данным Антимонопольного комитета Украины, контролируют 66% украинского рынка бензинов и 51% рынка дизельного топлива.