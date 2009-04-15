Ермилов назначен главой Нацагентства по энергосбережению

Правительство сегодня на заседании приняло решение о назначении Сергея ЕРМИЛОВА председателем Национального агентства по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов вместо Игоря ЧЕРКАШИНА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Петр КРУПКО.

«Сергей ЕРМИЛОВ раньше возглавлял Министерство топлива и энергетики в правительстве Виктора ЮЩЕНКО», - сказал П.КРУПКО.

По его словам, И.ЧЕРКАШИН назначен первым заместителем председателя Национального агентства по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в марте 2008 года назначил И.ЧЕРКАШИНА председателем Национального агентства Украины по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов (НАЭР). До этого назначения И.ЧЕРКАШИН возглавлял НПО «Энергосоюз» (г. Донецк).

НАЭР было создано указом Президента Украины №1900/2005 от 31 декабря в 2005 г. как центральный орган исполнительной власти со специальным статусом.