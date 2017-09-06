В Кабмине хотят обязать ЛЭО Григоришина перерегистрироваться на подконтрольной территории

Вице-премьер-министр по вопросам регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко предлагает вынести вопрос о регистрации региональной энергопоставляющей компании «Луганское энергетическое объединение» на подконтрольной территории Украины на рассмотрение Совета национальной безопасности Украины. Об этом он сообщил на заседании Кабмина.

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«Эта компания фактически до сих пор не перерегистрирована на территории Украины, и это также невыполнение обязательств и закона. Возможно, этот вопрос нужно выносить на рассмотрение СНБО, чтобы обязать компанию, от которой зависит энергоснабжение Луганской области, перерегистрироваться на территории, которая является подконтрольной», - сказал он.

Также он добавил, что Минэнергоугля разработало план реструктуризации долгов неподконтрольных территорий за электроэнергию, чтобы они не влияли на остальные долги компании «ЛЭО».

Как сообщал УНИАН, ранее Кабмин принял постановление №263, которое обязывало «Луганское энергетическое объединение» поставлять электроэнергию на временно оккупированную территорию Луганской области независимо от уровня оплаты. В результате этих поставок накопились большие долги. С 25 апреля 2017 года поставки электроэнергии на оккупированные территории Луганской области были полностью прекращены.

Ранее представители Министерства энергетики и угольной промышленности заявляли о том, что «ЛЭО» не перерегистрировалось на подконтрольной Украине территории, как это сделала компания «Донецкоблэнерго», которая попала в подобную ситуацию.

Справка УНИАН. Компания "Луганское энергетическое объединение" является энергопоставляющей компанией для потребителей Луганской области и входит в группу компаний "Энергетический стандарт" бизнесмена Константина Григоришина.