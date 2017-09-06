Кабмин и "Нафтогаз" "поругались" из-за реформирования ГТС

Кабинет министров Украины поручил Министерству энергетики и угольной промышленности создать межведомственную комиссию по расследованию невыполнения Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» плана передачи активов и ресурсов, необходимых для эффективной работы нового оператора газотранспортной системы «Магистральные газопроводы Украины» (МГУ), сообщает пресс-служба Минэнергоугля.

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В состав межведомственной комиссии должны войти представители Секретариата Кабинета министров, Минэнергоугля, Минюста и Генпрокуратуры. Отчет по результатам проведенного расследования планируется рассмотреть на заседании правительства.

В пресс-службе Минэнергоугля отметили, что ранее, 14 июня 2017 года, Кабмин поддержал анализ материально-технических и других ресурсов, необходимых для эффективной работы «Магистральных газопроводов Украины».

Кроме того, был подготовлен предварительный перечень активов и ресурсов, необходимых для эффективной работы «МГУ» и плана их передачи компании.

С целью обеспечения выполнения этого плана была создана рабочая группа. В пресс-службе сообщили, что министерство выполнило все мероприятия, контрольный срок по которым уже наступил, кроме двух.

«Невыполненным является п.5 приложения к плану передачи активов «уточнение перечня государственного и собственного имущества, подлежащего передаче, с последующим согласованием с «МГУ», ответственный за выполнение НАК «Нафтогаз Украины». «Нафтогаз Украины» представил перечень активов, который абсолютно отличается от одобренного протокольным решением правительства. Этот перечень активов не согласован с Секретариатом Энергетического сообщества, как того требует п.4 постановления правительства от 1.07.16», - сказано в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что вследствие этого Минэнергоугля не имеет права утвердить предоставленный перечень активов, согласно п.6 приложения к плану передачи активов. «Таким образом, своими действиями НАК "Нафтогаз Украины" фактически саботирует выполнение постановления КМУ №496. Изложенные выше обстоятельства приводят к срыву процесса реструктуризации «Нафтогаза Украины» с целью отделения деятельности по транспортировке природного газа и к невыполнению украинской стороной взятых на себя обязательств перед европейским сообществом», - сказано в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе «Нафтогаза» сообщили, что компания выполнила зависящую от нее часть работы в рамках плана передачи активов «МГУ».

«Нафтогаз» направил Минэнергоугля перечень активов, достаточных для обеспечения, уже с первого дня после передачи, полной независимости оператора ГТС согласно законодательству ЕС и Украины, а также прохождения сертификации нового оператора в НКРЭКУ по согласованию с Секретариатом Энергетического сообщества. Таким образом, «Нафтогаз» сделал все от него зависящее, чтобы выполнить требование предоставить уточненный перечень», - сказано в сообщении.

В пресс-службе компании отметили, что если между перечнями активов, составленными «Нафтогазом» и Минэнергоугля, есть разногласия, они не являются препятствием для Минэнергоугля, чтобы выполнять любой из пунктов плана реструктуризации «Нафтогаза» или плана передачи активов в «МГУ», который детализирует выполнение пунктов 3 и 4 плана реструктуризации. «Оба документа содержат большое количество действий со стороны министерств и других ведомств, которые не требуют привлечения «Нафтогаза», но не выполняются», - подчеркнули в компании.

Как сообщал УНИАН, разделение «Нафтогаза» – одна из ключевых реформ энергосектора Украины. Модель разделения НАК обсуждается с 2014 года. За это время Минэнергоугля, а также Минэкономразвития как основной орган власти, курирующий «Нафтогаз», представляли разные модели функционирования компании.

В июле прошлого года Кабинет министров утвердил план реструктуризации «Нафтогаза Украины», предусматривающий передачу под отдельную юрисдикцию деятельности по транспортировке, хранению и добыче природного газа.