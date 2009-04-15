Кабмин установил цену на энергетический уголь

Кабинет министров Украины за внеочередном заседании 14 апреля определил средневзвешенные годовые цены на уголь.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров.

Согласно распоряжению правительства, средневзвешенная годовая цена за 1 тонну угля энергетического назначения составляет 487 грн. и коксового назначения – 849,2 грн. Установление таких цен даст возможность привлечь до конца года в отрасль дополнительный ресурс в объеме около 2,6 млрд. грн.

Реализация этого распоряжения даст возможность оптимизировать расходы государственного бюджета для предприятий угольной отрасли, сбалансировать доходы и расходы по себестоимости готовой товарной продукции путем установления уровня цен, который будет отвечать средневзвешенной годовой цене без учета налога на добавленную стоимость и расходов на его транспортировку.