Кабмин планирует закачать в хранилища не менее 17 миллиардов кубов газа

Украина планирует к началу отопительного сезона закачать в свои подземные газохранилища не менее 17 млрд куб. м газа.

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Об этом в ходе заседания правительства сообщил вице-премьер-министр Владимир Кистион.

"В настоящее время в подземные хранилища закачано газа более 14 млрд куб. м, что по сравнению с предыдущим годом на 2 млрд куб. м больше. И я уверен, что те задачи, которые предусмотрены планом мероприятий, то есть объем не менее 17 млрд куб. м, будут выполнены, исходя из технических и технологических возможностей, которые мы имеем сегодня", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, при подготовке к отопительному периоду 2016/2017 годов Минэнергоугля также настаивало на необходимости накопить 17 млрд куб. м газа, тогда как руководство «Нафтогаза Украины» уверяло, что 14,5 млрд куб. м будет вполне достаточно.

В результате в отопительный сезон 2016/2017 годов Украина вошла с запасами «голубого» топлива на уровне 14,7 млрд куб. м и завершила сезон с 8,4 млрд куб. м.