Спрос Украины на газ в этом году уменьшился на 22 млрд. куб. м

Заместитель главы правления ООО "Газпром" Валерий ГОЛУБЕВ считает, что отрицательное внешнеэкономическое сальдо украинской экономики является определенной угрозой для России относительно своевременной и полной оплаты за потребляемый Украиной газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Киеве на международной конференции «Общие интересы Украины и России в расширении сотрудничества. Стратегии выхода из кризиса».

По словам В.ГОЛУБЕВА, падение промышленного производства в Украине привело к тому, что Украина закупает у нас на 40% меньше газа, чем в предыдущие годы. Он подчеркнул, что «спрос Украины на 2009 год составил 33 млрд. куб. м газа».

В.ГОЛУБЕВ добавил, что изменение в потреблении Украины «в столь значительных объемах газа - меньше на 22 млрд. куб. м, чем обычно, конечно, это вносит корректировки и в баланс газа и в планы добычи и в планы транспортировки».

Справка УНИАН. 19 января ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали новые долгосрочные раздельные контракты на транзит российского газа в Европу через Украину и поставку газа украинским потребителям. Контракты не предусматривают посредников между компаниями. Срок действия контрактов - с 2009 по 2019 год включительно.

Контракт на транзит предусматривает сохранение в 2009 году льготной транзитной ставки 1,7 долл. за транспортировку 1000 куб. м на 100 км. С 1 января 2010 года ставка транзита станет рыночной, и будет рассчитываться по общепринятой европейской формуле.

В соответствии с контрактом на поставку газа в Украину, цена на газ рассчитана по европейской формуле цены с понижающим коэффициентом 0,8. Таким образом, в 1-м квартале 2009 года цена на газ для Украины составляет 360 долл. за 1000 куб. м. Цена будет изменяться по формуле ежеквартально. Объем поставки газа на Украину в 2009 году составит 40 млрд. куб. м. С 1 января 2010 года «Газпром» станет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.

Контрактом на поставку газа предусмотрены меры по повышению платежной дисциплины НАК «Нафтогаз Украины». В частности, если «Нафтогаз» до 7 числа (включительно) месяца, следующего за месяцем поставки, не оплатит, либо не в полном объеме оплатит поставку газа, стороны на весь оставшийся срок действия контракта переходят на предоплатную систему расчетов.

В соответствии с подписанными документами, стратегия «Газпрома» в отношениях с НАК «Нафтогаз Украины» основана, в частности, на следующих принципах: обеспечение поставок природного газа в Украину и объемов транзита через ее территорию европейским потребителям; мониторинг своевременности платежей за поставляемый на Украину газ и применение мер по ее обеспечению; присутствие на внутреннем рынке Украины через 100-процентное дочернее общество ООО «Газпром сбыт Украина».

Украинская сторона официально заявляла, что заинтересована в сокращении законтрактованных объемов импорта газа в 2009 году с 40 млрд. куб. м до 33 млрд. куб. м.