АМК возбудил дело против «Винницаоблэнерго»

Винницкое областное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМК) возбудило дело по признакам злоупотребления монопольным положением против ОАО «АК «Винницаоблэнерго».

Об этом речь идет в сообщении областного отделения АМК, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно сообщению, как выявили работники АМК, облэнерго требовало от потребителей вынесения приборов учета электроэнергии на внешнюю сторону домов собственными силами и за свой счет. Поскольку такие действия противоречат правилам пользования электроэнергией для населения, отделение проводит расследование.

Справка УНИАН. ОАО „АК Винницаоблэнерго” является доминирующей энергораспределительной компанией в Винницкой области.

НАК «Энергетическая компания Украины» принадлежит 75% акций компании, 17,66% владеет ООО «КУА «Сварог Эссет Менеджмент» (Седьмой).

Предприятие поставляет электроэнергию 12 тыс. юридических и 750 тыс. бытовых потребителей.

В 2008 году "Винницаоблэнерго" увеличило чистую прибыль в 6,4 раза по сравнению с 2007 годом – до 30,110 млн. грн.