Кабмин одобрил энергомост "Украина-ЕС"

Кабинет министров Украины одобрил распоряжение о реализации проекта «Энергетический мост «Украина-ЕС», который позволит экспортировать в Польшу и Венгрию электроэнергию, произведенную на втором энергоблоке Хмельницкой АЭС. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

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«Правительством принято распоряжение … по реализации пилотного проекта «Энергетический мост «Украина - Европейский Союз», целью которого является развитие межгосударственных магистральных сетей и организация выдачи мощности энергоблока №2 Хмельницкой АЭС для обеспечения долгосрочного экспорта электроэнергии в страны Европейского Союза», - отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы, этот проект также предусматривает привлечение средств, полученных от экспорта электроэнергии, производимой на втором блоке Хмельницкой АЭС, для финансирования завершения строительства третьего и четвертого энергоблоков.

«Консорциумом в составе компаний Westinghouse Electric Sweden AB, Polenergia International S.аr.l. и EDF Trading Limited направлено Минэнергоугля концептуальную записку и технико-экономическое обоснование осуществления государственно-частного партнерства по данному проекту», - добавили в министерстве.

Также отмечается, что Энергомост «Украина-ЕС» является первым проектом государственно-частного партнерства, который предусматривает интеграцию объединенной энергетической системы Украины с европейской энергосистемой.

Как сообщал УНИАН, ранее «Энергоатом» представил свой проект «Энергомост «Украина – ЕС». В рамках проекта предполагается переключить энергоблок №2 Хмельницкой АЭС на ENTSO-E (европейская энергосистема) и осуществлять экспорт электроэнергии. Как отмечал президент «Энергоатома» Юрий Недашковский, поставки электроэнергии в Европу по долгосрочным договорам могут позволить привлечь инвестиции в достройку энергоблоков №3 и №4 ХАЭС, состояние готовности строительных конструкций которых составляет 73% и 28% соответственно.

Также Недашковский сообщал, что «Энергоатом» планирует до конца этого года утвердить на заседании Кабмина и представить на рассмотрение парламента законопроект о завершении строительства третьего и четвертого энергоблоков ХАЭС. По оценкам компании, завершение строительства этих блоков даст дополнительную генерацию электроэнергии в объединенную энергосистему Украины на уровне 15 млрд кВт-ч в год. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию третьего блока ожидается в 2025 году.

Справка УНИАН. Хмельницкая АЭС (ХАЭС) расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. В составе Хмельницкой АЭС работает два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции - покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины. Работы по достройке 3-го и 4-го блока ХАЭС не ведутся несколько лет, в том числе и из-за отсутствия финансирования.