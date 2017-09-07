Эпоха "газового" шантажа в прошлом: Порошенко напомнил, что Украина почти 2 года не покупает газ у России

Эпоха «газового» шантажа Украины, который в отношении нашей страны использовала Россия и ее компания-монополист «Газпром», осталось в прошлом.

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Об этом во время ежегодного послания к парламенту заявил президент Украины Петр Порошенко.

«До того времени, как Россия начала военные действия против Украины, главным ее оружием было оружие энергетическое. До 2014 года Москва удерживала нас на своей орбите газовой зависимостью. Казалось, что той непреодолимой силы притяжения нам никогда не удастся преодолеть… В ноябре этого года исполняется 2 года, как мы не покупаем газ у России. Это свидетельствует о том, что эпоха «газового» шантажа бесповоротно осталось в прошлом», - сказал он.

Также президент отметил, что Украина смогла добиться победы в спорах с Россией в Стокгольмском арбитраже и ожидает позитивного результата по контракту на транзит газа, который завершается в конце 2019 года.

«В связи с тем, что контракт завершается в 2019 году, наша задача, с помощью Евросоюза добиться революционного изменения в организации транзита: чтобы европейцы покупали российский газ на восточной, а не на западной границе Украины (совместно с нами), а Украина предоставляла качественные транзитные услуги не России, а Евросоюзу», - добавил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, Украина в лице «Нафтогаза Украины» судится с российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитражном суде по двум контрактам: по транзиту российского газа в ЕС по территории Украины и купле-продаже Украиной российского газа.

31 мая 2017 года «Нафтогаз Украины» получил отдельное решение Стокгольмского арбитража в рамках иска украинской компании к российскому газовому монополисту «Газпрому» по контракту на закупку газа. Решение по контракту на транзит ожидается до конца ноября.

За 8 месяцев 2017 года транзит российского газа через территорию Украины вырос на 23% - до 51,2 млрд куб. м. При этом, наша страна с ноября 2015 года не покупает газ у России.

Справка УНИАН. По данным «Нафтогаза», по состоянию на 29 мая 2017 года сумма претензий «Нафтогаза» к «Газпрому» по контракту на закупку газа составляет 30,3 млрд долл. (из которых 14,1 млрд долл. составляют требования относительно пересмотра цены за потребленный Украиной газ в 2011-2015 годах), а со стороны «Газпрома» к «Нафтогазу» - 47,1 млрд долл., из которых 34,45 млрд долл. как санкции по принципу «бери или плати».

По иску в рамках контракта на транзит газа требования «Нафтогаза» к «Газпрому» составляют 12,3 млрд долл., а «Газпрома» к украинской компании - 7 млн долл.