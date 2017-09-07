"Укрпочта" получила лицензию на поставки природного газа

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, выдала лицензию «Укрпочте» на поставки природного газа. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании комиссии.

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«Выдать лицензию на право ведения хозяйственной деятельности по поставкам газа на территории Украины ПАО «Укрпочта», - говорится в решении Нацкомисии.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября «Укрпочта» подала заявку в НКРЭКУ на получение лицензии на поставку природного газа. Эта лицензия нужна для того, чтобы компания могла самостоятельно поставлять газ собственным отделениям и котельным для прохождения отопительного периода. Потребность компании в газе на этот период составляет 3,5 млн куб. м.

Справка УНИАН. «Укрпочта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг через более чем 11 тыс. отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тыс. сотрудников.

«Укрпочта» ежегодно осуществляет обработку и доставку потребителям более 240 млн почтовых отправлений, 16 млн посылок и отправлений с объявленной ценностью, 15 млн переводов, а также доставляет более 83 млн пенсий.