Вместо российского: президент рассказал, сколько американского угля купит Украина

Украина для работы своих теплоэлектростанций законтрактовала у американских угольных компаний более 700 тыс. тонн дефицитного угля антрацитовой группы, который заменит поставки этого вида топлива из России.

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Об этом во время ежегодного послания к парламенту заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Первая партия американского антрацита, который заменит российский, уже ожидается на днях. Кроме того, в США законтрактовано более 700 тыс. тонн», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в конце июля 2017 года одна из крупнейших украинских энергокомпаний "Центрэнерго" заключила с американской компанией XСoal Energy&Resources контракт на поставку до конца этого года 700 тыс. тонн антрацита.

4 сентября сообщалось, что первое судно с 62 тоннами энергетического американского угля должно прибыть в Украину до середины сентября.

7 сентября вице-премьер-министр Владимир Кистион сообщил, что с 8 по 12 сентября в Украину придет три судна с углем марки «А». Эти поставки были законтрактованы «Центрэнерго» и частной компанией ДТЭК.