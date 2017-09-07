"Нафтогаз" ищет оценщика своих активов
Компания объявила торги на закупку услуг по оценке, ожидаемой стоимостью 22 млн грн.
Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» объявила торги на закупку, ожидаемой стоимостью 22 млн грн, услуг по определению справедливой, рыночной стоимости (оценки) активов группы, сообщила пресс-служба «Нафтогаза».
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«Услуги закупаются в связи с необходимостью проведения плановой переоценки основных средств предприятий группы, а в отношении «Укртрансгаза» – также в связи с предстоящим отделением деятельности по транспортировке природного газа», - сказано в сообщении.
Согласно сообщению, основные задачи, которые должны быть реализованы: определение справедливой стоимости активов «Нафтогаза», его дочерних предприятий и хозяйственных обществ, в которых 50 и более процентов уставного капитала принадлежат компании, и окончательных сроков их использования; определение рыночной стоимости активов (основные средства и незавершенные капитальные инвестиции), которые учитываются на балансе «Укртрансгаза» и необходимы для осуществления деятельности по транспортировке природного газа магистральными трубопроводами.
В пресс-службе уточнили, что конечный срок предоставления услуг – до 30 июня 2019 года. Конечный срок подачи тендерных предложений – до 9 октября 2017 года.
«Участники торгов должны соответствовать квалификационным критериям и условиям тендерной документации, иметь работников соответствующей квалификации и документально подтвержденный опыт выполнения аналогичных договоров», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, разделение «Нафтогаза» – одна из ключевых реформ энергосектора Украины. Модель разделения НАК обсуждается с 2014 года. За это время Минэнергоугля, а также Минэкономразвития как основной орган власти, курирующий «Нафтогаз», представляли разные модели функционирования компании.
В июле прошлого года Кабинет министров утвердил план реструктуризации «Нафтогаза Украины», предусматривающий передачу под отдельную юрисдикцию деятельности по транспортировке, хранению и добыче природного газа.