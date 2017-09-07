"Нафтогаз" ищет оценщика своих активов

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» объявила торги на закупку, ожидаемой стоимостью 22 млн грн, услуг по определению справедливой, рыночной стоимости (оценки) активов группы, сообщила пресс-служба «Нафтогаза».

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«Услуги закупаются в связи с необходимостью проведения плановой переоценки основных средств предприятий группы, а в отношении «Укртрансгаза» – также в связи с предстоящим отделением деятельности по транспортировке природного газа», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, основные задачи, которые должны быть реализованы: определение справедливой стоимости активов «Нафтогаза», его дочерних предприятий и хозяйственных обществ, в которых 50 и более процентов уставного капитала принадлежат компании, и окончательных сроков их использования; определение рыночной стоимости активов (основные средства и незавершенные капитальные инвестиции), которые учитываются на балансе «Укртрансгаза» и необходимы для осуществления деятельности по транспортировке природного газа магистральными трубопроводами.

В пресс-службе уточнили, что конечный срок предоставления услуг – до 30 июня 2019 года. Конечный срок подачи тендерных предложений – до 9 октября 2017 года.

«Участники торгов должны соответствовать квалификационным критериям и условиям тендерной документации, иметь работников соответствующей квалификации и документально подтвержденный опыт выполнения аналогичных договоров», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, разделение «Нафтогаза» – одна из ключевых реформ энергосектора Украины. Модель разделения НАК обсуждается с 2014 года. За это время Минэнергоугля, а также Минэкономразвития как основной орган власти, курирующий «Нафтогаз», представляли разные модели функционирования компании.

В июле прошлого года Кабинет министров утвердил план реструктуризации «Нафтогаза Украины», предусматривающий передачу под отдельную юрисдикцию деятельности по транспортировке, хранению и добыче природного газа.