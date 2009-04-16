Мировые цены на нефть незначительно снизились

Цены на нефть на мировых рынках в среду незначительно понизились на фоне достижения рекордного за последние 18 лет объема запасов сырья в США, что свидетельствует о продолжающемся в стране снижении спроса на нефть, сообщает РИА Новости..

По данным департамента по энергетике США, на прошлой неделе запасы нефти в стране увеличились на 5,6 миллиона баррелей, достигнув отметки в 366,7 миллиона баррелей, что является рекордным уровнем запасов сырья в США с сентября 1990 года.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil упала на 0,16 доллара и составила 49,25 доллара за баррель.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 0,17 доллара - до 51,79 доллара за баррель.