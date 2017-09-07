"Укрэнерго" отрицает возможность поставки электроэнергии в Крым, включая предприятия Фирташа

Украина с конца декабря 2015 года не поставляет электроэнергию в аннексированный Крым, а линии электропередач, которые связывали континент с полуостровом, - разъединены.

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Об этом корреспонденту УНИАН сообщил глава компании-оператора объединенной энергосистемы «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук, комментируя недавние заявление о том, что электричество с континента может поступать на предприятия Дмитрия Фирташа, которые расположены в Крыму.

«Никаких поставок по магистральным сетям или через узлы учета нет с конца декабря 2015 года. Эти линии физически разъединены. Линии, которые находятся со стороны континентальной Украины находятся под охраной… Можно приехать и убедится, что на анкерных опорах на расстоянии нескольких километров от административной границы с Крымом все провода физически разрезаны», - сказал он.

Также Ковальчук отметил, что опасения могут возникнуть по поводу линии «подстанция «Каховская» 330 кВ – подстанция «Титан» 220 кВ», которая проходит в близи с границей Крыма, но она служит исключительно для подачи электроэнергии в два района Херсонской области.

«Бывшая линия «Каховская 330 кВ – подстанция «Титан» 220 кВ» сейчас работает. Но она работает по классу напряжения 150 кВ и подает электроэнергию на новопостроенную подстанцию «Херсоноблэнерго»… Эта линия построена для того, чтобы обеспечить надежное питание с континентальной Украиной Чаплинского и Каланчакского районов Херсонской области», - добавил Ковальчук.

Как сообщал УНИАН, весной 2014 года Россия, нарушая международное право, оккупировала Крымский полуостров. После чего встал вопрос об энергоснабжении полуострова, поскольку этот регион в значительной мере получал электроэнергию из объединенной энергосистемы Украины (с континентальной территории).

Украина осуществляла энергоснабжение временно оккупированного полуострова до конца 2015 года. После этого поставки более не возобновлялись. В середине февраля 2017 года министр энергетики Игорь Насалик заявил, что Украина не намерена возобновлять поставки.

В конце августа 2017 года народный депутат Мустафа Джемилев заявил, что он получил информацию о том, что на завод «Крымский титан», который принадлежит Дмитрию Фирташу (г. Армянск, Крым), поступает электроэнергия с континентальной Украины, а также из Житомирской области сырье – ильменит. Позже он сообщил, что СНБО проведет проверку на предмет этих поставок.