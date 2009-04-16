ОПЕК вновь снизила прогноз спроса на этот год

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) снизила прогноз спроса в 2009 г. до 84,18 млн. баррелей в сутки, говорится в ежемесячном обзоре рынка нефти организации от 15 апреля, сообщает ИА "РосФинКом".

По заявлению ОПЕК, спрос на нефть в 2009 г. составит 84,18 млн. баррелей в сутки, или на 430 тыс. баррелей меньше, чем в предыдущем прогнозе. Таким образом, сокращение потребления составит 1,37 млн. баррелей в сутки по сравнению с 2008 годом.

По оценкам картеля, спрос на нефть в Китае в этом году увеличится до 8,01 млн. баррелей, или лишь на 40 тыс. баррелей больше, чем в 2008 году. Спрос в странах ОЭСР сократится до 46 млн. баррелей в сутки, или на 1,5 млн. баррелей меньше, чем в 2008 году.

По мнению специалистов ОПЕК, производство нефти вне организации сократится до 50,61 млн. баррелей, что на 90 тыс. баррелей меньше, чем в предыдущем прогнозе. Таким образом, поставки из стран вне ОПЕК увеличатся лишь на 290 тыс. баррелей по сравнению с предыдущим годом.

С учетом последних изменений в прогнозе, спрос на нефть из ОПЕК составит 28,74 млн. баррелей в сутки по сравнению с 29,07 млн. баррелей в предыдущем прогнозе.

В тоже время, как сообщило агентство Bloomberg , добыча нефти в странах ОПЕК в марте превысила установленную квоту на 722 тыс. баррелей в сутки, что указывает на трудности в осуществлении странами картеля планов по самому значительному за всю его историю сокращения поставок.

11 стран-членов ОПЕК, которые связаны обязательствами по сокращению добычи, уменьшили ее объемы на 170 тыс. б/с в прошлом месяце, что составляет лишь четверть от февральского снижения, говорится в отчете организации, опубликованном в среду.

Данное сокращение означает, что страны ОПЕК, на долю которых приходится около 40% мировой нефтедобычи, на 83% завершили план по сокращению поставок на 4,2 млн б/с, о котором было объявлено в прошлом году.

Средний показатель добычи для 11 стран ОПЕК, исключая Ирак, составил 25,567 млн б/с в марте, сообщается в отчете со ссылкой на вторичные источники, включая оценки аналитиков и новостные компании. Показатель добычи в феврале составил 22,737 млн б/с, в январе 26,357 млн б/с.

При этом целевой показатель добычи нефти для 11 стран ОПЕК находится на уровне 24,845 млн б/с.

Напомним, что ОПЕК пытается контролировать цены на нефть на мировом рынке путем увеличения или уменьшения квот на добычу. Однако с 2008 года решения ОПЕК практически не влияют на настроения инвесторов: сначала цены росли, даже несмотря на увеличение производства, а потом падали, хотя ОПЕК сокращал квоты.

В 2008 г. поставки нефти из ОПЕК составляли около 30,81 млн. баррелей в сутки. Общий объем потребления составил 85,7 миллиона баррелей в сутки.

Средняя цена нефти корзины ОПЕК в марте т.г. составила 45,78 долл. за баррель.

В середине 2008 года нефть стоила более 140 долларов за баррель.