Франция допускает участие России в модернизации ГТС - как поставщика

Франция считает необходимым участие России в модернизации газотранспортной системы Украины.

Как сообщили УНИАН в управлении информации «Газпрома», об этом шла речь во время встречи председателя Правления компании Алексея МИЛЛЕРА и Чрезвычайного и Полномочного Посла Франции в России Жана де ГЛИНИАСТИ.

«Особое внимание было уделено вопросу модернизации газотранспортной системы Украины. Стороны высказали единое мнение, что в данном процессе необходимо участие основных игроков европейского газового рынка – России как поставщика и европейских компаний – крупнейших потребителей российского газа», - говорится в сообщении.

Также Жан де ГЛИНИАСТИ отметил важность успешной реализации проекта «Северный поток» для обеспечения энергетической безопасности Европы.

***«Газпром» обеспечивает порядка 29% импортных поставок газа во Францию.