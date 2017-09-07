Президент: Украина снижает зависимость от российского ядерного топлива

Украина постепенно снижает зависимость от импорта ядерного топлива из России, увеличивая поставки американо-японской компании Westinghouse, сообщил президент Украины Петр Порошенко в ходе ежегодного послания о внутреннем и внешнем положении страны.

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"В атомной энергетике мы постепенно сокращаем долю России. В тоже время до 40% растет доля компании Westinghouse, и эта компания уже обеспечивает топливом 6 из 15 реакторов" - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, в рамках диверсификации источников поставок ядерного топлива для атомных станций Украины и снижения зависимости от одного источника – российской компании "ТВЭЛ" - госкомпания "Энергоатом" в апреле 2014 года заключила договор с компанией Westinghouse, которая производит топливо на своем заводе в Швеции.

На сегодняшний день шведское топливо успешно эксплуатируется на Запорожской и Южно-Украинской АЭС. В 2018 году "Энергоатом" планирует заполнить активную зону реактора третьего энергоблока Южно-Украинской АЭС исключительно топливом производства Westinghouse, полностью заменив им российское топливо компании "ТВЭЛ".

По итогам первого полугодия 2017 года "Энергоатом" сократил долю поставок ядерного топлива из России до 49% с 58%, при этом доля поставок от Westinghouse составила 51%.

В начале июня Порошенко заявил, что по итогам 2017 года Украина должна сократить поставки из России до 45%.

Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 55% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.