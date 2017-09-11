Выставка LED Expo - как платить за электроэнергию в 10 раз меньше

Светодиоды – реальная революция в освещении! Они потребляют в 10-15 раз меньше электроэнергии, чем традиционные источники света. И это еще не все - срок службы светодиодов – 50-100 тысяч часов, это больше пяти лет непрерывного свечения. Именно поэтому внедрение светодиодного освещения приведет к значительной экономии средств, сохранения энергоресурсов, а также позволит уменьшить выбросы углерода в атмосферу.

С 13 по 15 сентября 2017 года в Киеве состоится главное событие светодиодного рынка Украины Международная выставка светодиодного освещения LED EXPO и Конференция LED Progress.

На выставке будут представлены лидеры светодиодного рынка, освещены актуальные тенденции и перспективы рынка, подняты вопросы окупаемости и целесообразности применения светодиодного освещения в Украине и многое другое.

Сегодня рост рынка светодиодных источников наблюдается во всем мире, и, по мнению авторитетных экспертов, в ближайшее десятилетие нас ожидает настоящий led-бум, а светодиодные источники света заменят менее эффективные осветительные приборы в каждом доме, офисе и на улицах.

На выставке LED Expo можно будет непосредственно ознакомиться с продукцией ключевых компаний светодиодного рынка, таких как Philips, Schreder, Cree, Seoul Semiconductor, Mean Well, Eurolamp, LED Effect, Rainbow Technolohies, Группа компаний «Свитлотек», Electrum и другими.

В рамках выставки традиционно пройдет Конференция LED Progress «Светодиодное освещение - Новинки. Практика. Перспективы», где планируются выступления представителей ведущих мировых фирм и специалистов Украины.

Среди докладчиков выступят такие компании как:

Seoul Semiconductor (Южная Корея) - входит в тройку мировых лидеров производителей светодиодов;

Ledil (Финляндия) - разработка и производство вторичной оптики для светодиодов.

Schreder (Бельгия) - комплексные системы освещения для всех сфер деятельности.

Vossloh-Schwabe, Экта, ГК Світлотек и много других.

Мероприятие проходит при поддержке:

Ассоциации производителей светодиодной техники

Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, Киевской организации Национального союза архитекторов Украины

Американской торговой палаты

Европейской Бизнес Ассоциации

Генеральный спонсор выставки LED Expo - Компания Green Power Euroelectric Gmbh

Заказать бесплатный пригласительный на выставку:

http://ledexpo.com.ua/visiting/order/

Зарегистрироваться на Конференцию:

http://ledexpo.com.ua/programm/

Мы будем рады видеть Вас на выставке LED Expo и Конференции LED Progress!

Информация предоставлена Оргкомитетом выставки LED Expo

Тел.: +38 044 525 30 45

E-mail: info@ledexpo.com.ua

http://ledexpo.com.ua