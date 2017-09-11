Выставка LED Expo - как платить за электроэнергию в 10 раз меньше
Сегодня вопрос рационального использования электроэнергии в условиях повышения тарифов в Украине как никогда актуален. Цены на электроэнергию постоянно растут и вопросом экономии задается каждый. И решение есть - это светодиодные светильники.
Светодиоды – реальная революция в освещении! Они потребляют в 10-15 раз меньше электроэнергии, чем традиционные источники света. И это еще не все - срок службы светодиодов – 50-100 тысяч часов, это больше пяти лет непрерывного свечения. Именно поэтому внедрение светодиодного освещения приведет к значительной экономии средств, сохранения энергоресурсов, а также позволит уменьшить выбросы углерода в атмосферу.
С 13 по 15 сентября 2017 года в Киеве состоится главное событие светодиодного рынка Украины Международная выставка светодиодного освещения LED EXPO и Конференция LED Progress.
На выставке будут представлены лидеры светодиодного рынка, освещены актуальные тенденции и перспективы рынка, подняты вопросы окупаемости и целесообразности применения светодиодного освещения в Украине и многое другое.
Сегодня рост рынка светодиодных источников наблюдается во всем мире, и, по мнению авторитетных экспертов, в ближайшее десятилетие нас ожидает настоящий led-бум, а светодиодные источники света заменят менее эффективные осветительные приборы в каждом доме, офисе и на улицах.
На выставке LED Expo можно будет непосредственно ознакомиться с продукцией ключевых компаний светодиодного рынка, таких как Philips, Schreder, Cree, Seoul Semiconductor, Mean Well, Eurolamp, LED Effect, Rainbow Technolohies, Группа компаний «Свитлотек», Electrum и другими.
В рамках выставки традиционно пройдет Конференция LED Progress «Светодиодное освещение - Новинки. Практика. Перспективы», где планируются выступления представителей ведущих мировых фирм и специалистов Украины.
Среди докладчиков выступят такие компании как:
Seoul Semiconductor (Южная Корея) - входит в тройку мировых лидеров производителей светодиодов;
Ledil (Финляндия) - разработка и производство вторичной оптики для светодиодов.
Schreder (Бельгия) - комплексные системы освещения для всех сфер деятельности.
Vossloh-Schwabe, Экта, ГК Світлотек и много других.
Мероприятие проходит при поддержке:
Ассоциации производителей светодиодной техники
Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, Киевской организации Национального союза архитекторов Украины
Американской торговой палаты
Европейской Бизнес Ассоциации
Генеральный спонсор выставки LED Expo - Компания Green Power Euroelectric Gmbh
Заказать бесплатный пригласительный на выставку:
http://ledexpo.com.ua/visiting/order/
Зарегистрироваться на Конференцию:
http://ledexpo.com.ua/programm/
Мы будем рады видеть Вас на выставке LED Expo и Конференции LED Progress!
Информация предоставлена Оргкомитетом выставки LED Expo
Тел.: +38 044 525 30 45
E-mail: info@ledexpo.com.ua