Три европейские энергокомпании хотят участвовать в проекте "Энергомост "Украина - ЕС"

Консорциум из трех ведущих европейских энергокомпаний - Westinghouse Electric Sweden AB (Швеция), Polenergia International S.à.r.l. (Люксембург) и EDF Trading Limited (Великобритания) планирует участвовать в реализации проекта "Энергомост "Украина - ЕС", который позволит экспортировать на европейский рынок электроэнергию, произведенную на втором энергоблоке Хмельницкой АЭС. Об этом сообщает пресс-служба оператора станции – Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".

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Также отмечается, что предложения консорциума по реализации проекта энергомоста были одобрены Министерством энергетики и угольной промышленности.

"На заседании рабочей группы Минэнергоугля по реализации пилотного проекта "Энергетический мост "Украина - ЕС" был рассмотрен и одобрен проект выводов. Данные выводы сформированы на основании анализа эффективности осуществления государственно-частного партнерства. Соответствующие предложения Минэнергоугля получило от международного консорциума", - объяснили в "Энергоатоме".

Согласно сообщению, проект энергомоста будет включать в себя несколько аспектов: расширение острова Бурштынской ТЭС, который отсоединен от объединенной энергосистемы Украины, и включение в него второго блока Хмельницкой АЭС, подстанции 750/330 кВ "Западная" и межгосударственной линии 750 кВ "Хмельницкая АЭС - Жешув (Польша)"; долгосрочный экспорт электроэнергии в страны ЕС и получение средств на достройку третьего и четвертого блоков ХАЭС; повышение уровня использования и увеличения максимальной мощности энергоблоков Южно-Украинской и Запорожской АЭС.

"Расчетная стоимость проекта в соответствии с технико-экономическим обоснованием составляет 243,5 миллиона евро. Проект не требует прямого бюджетного финансирования ни на одном из этапов его реализации. Все мероприятия, предусмотренные в его рамках, будут финансироваться за счет собственных средств частного партнера", - добавили в пресс-службе.

В "Энергоатоме" отметили, что реализация проекта позволит увеличить генерирующие мощности атомной энергетики, продвинуть Украину на энергорынок ЕС, обеспечить долгосрочный рост прямых инвестиций, а также будет способствовать обмену опытом и технологиями с ведущими мировыми энергокомпаниями.

По словам президента "Энергоатома" Юрия Недашковского, этот проект значительно повысит надежность энергоснабжения второго блока и позволит предотвратить ситуации "блэкаута".

"Именно за счет реализации выделения второго энергоблока Хмельницкой АЭС на работу в системе ENTSO-Е, проект энергомоста обеспечит наличие источника резервного электроснабжения непосредственно на площадке Хмельницкой АЭС с беспрецедентной мощностью и возможностями в виде независимой энергосистемы ENTSO-Е. Наличие такого независимого источника электроснабжения значительно повышает безопасность как Хмельницкой АЭС в случае потери собственного электроснабжения, так и украинской энергосистемы или европейской энергосистемы в целом в случае "особой" аварии в энергосистеме", - подчеркнул Недашковский.

Как сообщал УНИАН, ранее "Энергоатом" представил свой проект "Энергомост "Украина – ЕС". В рамках проекта предполагается переключить энергоблок №2 Хмельницкой АЭС на ENTSO-E (европейская энергосистема) и осуществлять экспорт электроэнергии. Как отмечал президент "Энергоатома" Юрий Недашковский, поставки электроэнергии в Европу по долгосрочным договорам могут позволить привлечь инвестиции в достройку энергоблоков №3 и №4 ХАЭС, состояние готовности строительных конструкций которых составляет 73% и 28% соответственно.

Справка УНИАН. Хмельницкая АЭС (ХАЭС) расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. В составе Хмельницкой АЭС работает два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции - покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины. Работы по достройке 3-го и 4-го блока ХАЭС не ведутся несколько лет, в том числе и из-за отсутствия финансирования.