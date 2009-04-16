ДТЭК увеличила прибыль

ООО «Донбасская топливно-энергетическая компания» (г. Донецк) в 2008 году увеличило прибыль по украинским стандартам бухгалтерского учета на 74% - до 321,495 млн. грн.

Об этом сказано в отчете компании, размещенном в системе раскрытия информации Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В прошлом году компания увеличила чистый доход в 4,1 раза – до 5 млрд. 103,432 млн. грн., валовую прибыль – в 9,6 раз - до 1 млрд. 85,989 млн. грн.

Справка УНИАН. ООО «Донбасская топливно-энергетическая компания» (ДТЭК) - первая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины, включающая предприятия по добыче угля (ОАО «Павлоградуголь», ОАО «Шахта «Комсомолец Донбасса»), генерации (ООО «Востокэнерго») и поставке электроэнергии (ОАО «ПЭС-Энергоуголь», ООО «Сервис-Инвест). Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). ДТЭК занимает лидирующие позиции в топливно-энергетическом комплексе Украины. По итогам 2008 года доля компании в угледобывающей отрасли Украины составила 22,6%, в тепловой генерации – 25,4%, в дистрибуции электроэнергии – 6,5%.