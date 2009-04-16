Апелляционный суд не нашел оснований для дела по «Нафтогазу»

Апелляционный суд г. Киева оставил в силе постановление Шевченковского районного суда столицы, которым было отменено постановление Следственного управления СБУ о возбуждении уголовного дела по ст. 191 Уголовного кодекса Украины в отношении должностных лиц НАК «Нафтогаз Украины» в связи с присвоением ими природного газа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

Как сообщалось, 2 марта т.г. СБУ возбудила уголовное дело по факту завладения должностными лицами НАК «Нафтогаз Украины» 6,3 млрд. куб. м природного газа на сумму свыше 7,4 млрд. грн.

Исполняющий обязанности председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО обжаловал постановление о возбуждении уголовного дела в Шевченковском райсуде столицы.

24 марта Шевченковский райсуд признал незаконными отдельные действия СБУ и отменил постановление о возбуждении уголовного дела.