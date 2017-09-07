"Нафтогаз" считает необходимым участие европейского партнера в управлении ГТС

Наличие европейского партнера в управлении украинской газотранспортной системой необходимо для того, чтобы европейские компании смогли в будущем покупать газ на восточной границе Украины, а потом транзитом передавать его на европейский рынок, таким образом, сохранив объемы транзита после завершения действующего контракта с "Газпромом".

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Такое заявление на своей странице в соцсети Facebook опубликовала пресс-служба Национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины", комментируя сегодняшнее послание президента Петра Порошенко к парламенту, в котором он упомянул о необходимости переноса точек передачи российского газа европейским компаниям с западной на восточную границу Украины.

"Будущую загрузку украинской ГТС могут обеспечить европейские компании, которые будут покупать российский газ на восточной границе Украины… Для того, чтобы они начали добиваться переноса точек передачи газа на наш восточный рубеж, необходимо привлечь качественного международного партнера для управления украинской ГТС", - говорится в сообщении.

По информации "Нафтогаза", для ведения газового трейдинга в Украине европейским компаниям нужен надежный контрагент в составе оператора ГТС, наличие которого снижает многие риски, в том числе коррупционные.

"Такой контрагент - это удобные и привычные для них (европейских компаний – УНИАН) инструменты работы, понятный язык и понятные правила. А еще - это защита от коррупции и других рисков, которые, к сожалению, связывают с Украиной. В свою очередь, для того, чтобы привлечь международного партнера, нужно выполнить "домашнюю работу" - сделать компанию (оператора ГТС – УНИАН) с качественным управлением и создать прозрачные условия для ее работы, без политического вмешательства", - добавили в "Нафтогазе".

Альтернативным вариантом развития ГТС, по мнению госхолдинга, может быть использование на протяжении еще трех лет компании "Укртрансгаз" как "обильного и послушного источника заказов для правильных подрядчиков". Но, этот вариант, согласно позиции "Нафтогаза", не является правильным.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября в ежегодном послании к парламенту Петр Порошенко заявил, что эпоха "газового" шантажа Украины со стороны России осталась в прошлом. Также он отметил, что задачей Украины после завершения в конце 2019 года контракта на транзит газа с "Газпромом" должен стать перенос точек передачи газа: чтобы европейцы покупали российский газ на восточной, а не на западной границе Украины, а Украина предоставляла качественные транзитные услуги не России, а Евросоюзу.

Также на сегодня Украина в лице "Нафтогаза Украины" судится с российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитражном суде по двум контрактам: по транзиту российского газа в ЕС по территории Украины и купле-продаже Украиной российского газа. 31 мая 2017 года "Нафтогаз" получил отдельное решение Стокгольмского арбитража в рамках иска украинской компании к российскому газовому монополисту "Газпрому" по контракту на закупку газа. Решение по контракту на транзит ожидается до конца ноября.

За 8 месяцев 2017 года транзит российского газа через территорию Украины вырос на 23% - до 51,2 миллиарда кубометров.